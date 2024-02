Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 27-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt

Lennestadt (ots)

Ein Unfall beim Einparken hat sich am Freitag (2. Februar) gegen 19:30 Uhr auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Kölner Straße in Grevenbrück ereignet. Dabei wollte ein 53-Jähriger mit einem Kleinstfahrzeug ("Mopedauto") in eine Parklücke einparken und übersah dabei einen 27-jährigen Fußgänger. Dieser wurde angefahren, stürzte und verletzte sich leicht. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden im zweistelligen Eurobereich.

