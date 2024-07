Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Motorrad vor Haustür gestohlen

Sankt Augustin (ots)

Am Freitag (12. Juli) zeigte ein junger Mann aus Sankt Augustin den Diebstahl seines Motorrads an. Er habe das motorisierte Zweirad letztmalig am Mittwoch (10. Juli) gesehen, als er es gegen 20:00 Uhr in der Einfahrt vor seinem Haus in der Straße "Am Steinmorgen" abgestellt hatte. Das Kraftrad hatte er mit einer schwarzen Regenplane abgedeckt. Am Freitagmorgen bemerkte der Eigentümer gegen 08:20 Uhr, dass die durch das Lenkradschloss gesicherte Yamaha samt Plane verschwunden war. Die Polizei bittet nun um Hinweise zum Verbleib der schwarzen Maschine, deren Wert sich auf einen mittleren vierstelligen Eurobetrag beläuft. Zeugen werden gebeten, sich unter 02241 541-3321 zu melden. Die Polizei rät dazu, Motorräder zum Schutz vor Diebstahl möglichst in einer geschlossenen Garage abzustellen. Lenkschlösser, Scheibenbremsschlösser, Motorrad-Zündschlösser und Gabelschlösser, ebenso wie eine elektronische Wegfahrsperre, können zusätzliche Sicherheit bieten. Auch entsprechende Alarmanlagen sind geeignet, einen Diebstahl zu verhindern. (Uhl) #riegelvor

