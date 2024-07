Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zweiraddieb von Zeugen gestellt

Sankt Augustin (ots)

Am Donnerstagmorgen (11. Juli) wurde gegen 10:45 Uhr die Polizeileitstelle des Rhein-Sieg-Kreises über einen versuchten Pedelec-Diebstahl an der Udetstraße in Sankt Augustin-Hangelar in Kenntnis gesetzt.

Der Mitarbeiter eines Fahrradgeschäftes gab an, dass ein unbekannter Mann versuche, dass Schloss eines vor dem Geschäft abgestellten Pedelecs aufzubrechen. Nun sei der Unbekannte, der von einem weiteren Zeugen verfolgt werde, in Richtung Annastraße zu Fuß flüchtig. Mehrere Streifenwagen wurden zur Einsatzörtlichkeit entsandt.

Kurze Zeit später konnten die Polizisten den 24-jährigen Tatverdächtigen aus Sankt Augustin und den Zeugen antreffen. Der Zeuge schilderte, dass er den 24-Jährigen mit seinem Fahrrad verfolgt habe. Dabei habe ihn der Tatverdächtige von seinem Fahrrad heruntergezogen, wodurch er auf den Boden gefallen und am Arm verletzt worden sei. Einen Rettungswagen benötige er jedoch nicht.

Die Beamten stellten fest, dass das Schloss, mit dem das Pedelec gesichert war, beschädigt worden war. Bei der Durchsuchung des 24-Jährigen fanden die Polizisten ein Taschenmesser, ein Cuttermesser und einen Schraubendreher. Das mutmaßliche Aufbruchswerkzeug wurde sichergestellt.

Während der Sachverhaltsaufnahme machte der Mitarbeiter des Fahrradladens auf sich aufmerksam. Im Beisein der Beamten bedrohte der 24-Jährige den Mitarbeiter, indem er mit seiner Hand eine Schnittbewegung an seinem Hals andeutete.

Ein Strafverfahren wegen des Verdachts des versuchten Pedelec-Diebstahls, vorsätzlicher einfacher Körperverletzung und Bedrohung wurde gegen den Sankt Augustiner eingeleitet. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell