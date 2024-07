POL-SU: Einbruch in Einfamilienhaus/ Polizei bittet um Hinweise

Troisdorf (ots) - Zwischen Montagabend (08. Juli) und Dienstagmorgen (09. Juli) kam es in Troisdorf zu zwei Einbrüchen in Wohnhäuser, bei denen der oder die Bewohner jeweils Zuhause waren. Zunächst meldete ein Ehepaar aus dem Ortsteil Müllekoven der Polizei, dass in ihr Einfamilienhaus in der Straße "Am Scheibelsberg" eingebrochen worden war. Als das Paar am Montag gegen 23:00 Uhr schlafen ging, sei noch alles in ...

mehr