Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Verkehrsunfall mit ungeklärtem Hergang

Hennef (ots)

In Hennef kam es am Mittwochabend (10. Juli) zu einem Verkehrsunfall, bei dem zunächst unklar blieb, wer ihn verursacht hatte. Gegen 20:00 Uhr parkte ein 56 Jahre alter Mann seinen Ford auf der Frankfurter Straße rückwärts aus einer Parkbucht aus. Zur gleichen Zeit bog eine 52 Jahre alte Frau mit ihrem VW aus der Steinstraße in die Frankfurter Straße ein, wo sie auf der Fahrbahn mit dem Ford kollidierte. Zum Unfallhergang machten die beiden Autofahrer unterschiedliche Angaben. Der Ford-Fahrer schilderte den hinzugerufenen Polizisten, zum Unfallzeitpunkt bereits vollständig auf der Fahrbahn gestanden zu haben und in keiner Fahrbewegung mehr gewesen zu sein. Die VW-Fahrerin sei ihm dann aufgefahren. Diese gibt jedoch an, dass ihr Auto gestanden habe, um den 56-Jährigen ausparken zu lassen. Dieser sei ihr dann rückwärts gegen die Front gefahren. Im Laufe der Sachverhaltsaufnahme klagte die Verkehrsteilnehmerin über Schmerzen, so dass ein hinzugerufener Rettungswagen sie leichtverletzt in ein Krankenhaus brachte. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag. Ziel der eingeleiteten polizeilichen Ermittlungen ist nun die Klärung des genauen Unfallhergangs. Die Polizei bittet mögliche Zeugen sich unter 02241 541-3521 zu melden. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell