Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zwei Einbrüche in Troisdorf/Bewohner waren Zuhause

Troisdorf (ots)

Zwischen Montagabend (08. Juli) und Dienstagmorgen (09. Juli) kam es in Troisdorf zu zwei Einbrüchen in Wohnhäuser, bei denen der oder die Bewohner jeweils Zuhause waren. Zunächst meldete ein Ehepaar aus dem Ortsteil Müllekoven der Polizei, dass in ihr Einfamilienhaus in der Straße "Am Scheibelsberg" eingebrochen worden war. Als das Paar am Montag gegen 23:00 Uhr schlafen ging, sei noch alles in Ordnung gewesen. Als die Frau, die im Wohnzimmer genächtigt hatte, gegen 05:40 Uhr aufstand, bemerkte sie sogleich, dass ein Schrank im Flur hinter der Haustür geöffnet worden war und Taschen herausgenommen worden waren. Polizisten stellten fest, dass ein oder mehrere Unbekannte offenbar die Haustür aufgehebelt und Schränke sowie Schubladen im Keller, im Erd- und im Obergeschoss durchsucht hatten. Anschließend entkamen die Täter mit einem dreistelligen Eurobetrag. Die Eheleute bemerkten im Schlaf von alldem nichts. Wenig später rief der Bewohner einer Doppelhaushälfte im Ortsteil Bergheim die Polizei. Auch bei ihm hatten ein oder mehrere unbekannte Tatverdächtige die Haustür aufgehebelt und waren so in das Gebäude in der Straße "Zur Kleinbahn" gelangt. Die Tatzeit konnte der Melder auf Montagabend zwischen 19:00 Uhr und 20:00 Uhr eingrenzen. In dieser Zeit habe er im ersten Obergeschoss ferngesehen. Erst später habe er dann bemerkt, dass im Erdgeschoss Gegenstände verstellt waren und Schubladen offenstanden. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. In beiden Fällen sicherten Experten der Kriminalpolizei mögliche Spuren. Ob die beiden Taten miteinander in Zusammenhang stehen ist Bestandteil der eingeleiteten polizeilichen Ermittlungen. Wer im genannten Tatzeitraum etwas Verdächtiges im Bereich der Tatorte wahrgenommen hat, setzt sich bitte mit der Polizei unter 02241 541-3221 in Verbindung. Die Kreispolizeibehörde im Rhein-Sieg-Kreis bietet kostenlose Beratungen zum Thema Einbruchschutz an. Interessenten können Termine unter 02241 541-4777 oder vorbeugung-su@polizei.nrw.de vereinbaren. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell