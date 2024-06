Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand eines Gartenhauses Fußgönheim

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntagmorgen (16.06.2024) brach zwischen 06:00 Uhr und 06:30 Uhr an einem Gartenhaus in Fußgönheim an der Ellerstadter Straße ein Brand aus. Durch die Feuerwehr konnte der Brand bereits in der Entstehungsphase gelöscht und ein größerer Schaden verhindert werden. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalinspektion Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621-963-2773 oder per E-Mail unter kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

