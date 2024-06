Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: (Ludwigshafen) Körperverletzung - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Freitag (14.06.2024), um 15:55 Uhr, befand sich die 14-Jährige Geschädigte an der Straßenbahnhaltstelle in der Wollstraße in Ludwigshafen am Rhein. Ein Mann rannte unvermittelt auf die Jugendliche zu und schlug ihr mit einem Fußballschuh (Gummistollen) gegen das Gesicht und beleidigte sie. Der Angreifer flüchtete anschließend in Richtung Mannheimer Straße. Personenbeschreibung des Mannes: ca. 20 Jahre, dunkelhäutig, schwarzes T-Shirt, kurze Haare.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Oggersheim (Telefon: 0621 9632403), an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 (Telefon: 0621 963-2222) oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de oder pwoggerhseim@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell