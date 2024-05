POL-E: Essen: Raubüberfälle auf Tankstelle und Supermarkt in Huttrop - 1. Folgemeldung - Fotofahndung

Essen (ots) - 45144 E.-Frohnhausen: Am Samstagabend (25. Mai) wurde ein 24-Jähriger in der Niebuhrstraße von zwei Unbekannten unter Vorhalt einer Schusswaffe ausgeraubt. Der Essener wurde leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 21:30 Uhr war der 24-Jährige fußläufig in der Niebuhrstraße unterwegs. Auf Höhe der Möserstraße kamen ihm zwei Unbekannte ...

