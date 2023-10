Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Versuchte Wohnungseinbrüche in Katterbach und Schildgen

Bergisch Gladbach (ots)

Vier versuchte Einbrüche in Wohnhäuser sind der Polizei am gestrigen Sonntag (22.10.) gemeldet worden. In einem Fall ist ein Täter von einer Überwachungskamera erfasst worden.

Nachdem der Bewohner einer Doppelhaushälfte in der Straße Sträßchen Siefen im Stadtteil Katterbach am Morgen Hebelmarken an seiner Hauseingangstür festgestellt hatte, schaute er sich die Aufnahmen seiner Überwachungskamera an. Darauf war zu sehen, wie ein männlicher Täter gegen 03:15 Uhr versucht, die Tür aufzuhebeln. Nachdem dies nicht gelang, ließ der Täter nach kurzer Zeit von seinem Vorhaben ab und entfernte sich in unbekannte Richtung. Der Täter war circa 30 bis 40 Jahre alt und trug eine dunkle Kappe, ein dunkles Oberteil, blaue Jeans und schwarz-weiße Sneaker der Marke Adidas.

Ein weiterer Fall in Katterbach ereignete sich im Weidenbuscher Weg in der Zeit von Samstag (21.10.) circa 21:00 Uhr bis Sonntag (22.10.) circa 13:00 Uhr. Im Stadtteil Schildgen kam es zu zwei weiteren versuchten Einbrüchen im Nittumer Weg in der Zeit von Samstag (21.10.) circa 19:00 Uhr bis Sonntag (22.10.) circa 12:00 Uhr. Auch hier wurde erfolglos versucht, die Hauseingangstüren der Wohnhäuser aufzuhebeln.

In allen Fällen nahm die Polizei eine Strafanzeige wegen versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahls auf und führte eine Spurensicherung durch. Zeugenhinweise werden vom Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegengenommen. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell