Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Betrunken und ohne Führerschein in den Drive-In-Schalter

Sankt Augustin (ots)

Eine aufmerksame Zeugin meldete der Polizei am Dienstag (09. Juli) in Sankt Augustin einen vermutlich betrunkenen Autofahrer. Die Frau aus Sankt Augustin berichtete am Telefon, dass vor ihr ein Autofahrer in den Drive-In-Schalter eines Schnellrestaurants gefahren und dann ausgestiegen sei. Dabei habe sie einen stark schwankenden Gang beobachten können und vermute daher, dass der Mann betrunken sei. Die Sankt Augustinerin gab eine Personenbeschreibung des Mannes sowie dessen Kennzeichen durch. Auf dem Parkplatz des Restaurants an der Marie-Curie-Straße im Ortsteil Menden konnte eine Streifenwagenbesatzung kurz darauf den entsprechenden Pkw und dessen Fahrer ausfindig machen. Der Mann, auf den die Personenbeschreibung passte, saß in seinem VW und aß. Auf Nachfrage gab er an, keinen Alkohol konsumiert zu haben. Der Aufforderung, seinen Führerschein und den Fahrzeugschein auszuhändigen, kam der Mann nicht nach und erwiderte, die Dokumente nicht dabei zu haben. Eine Recherche der Polizisten ergab jedoch, dass der 49 Jahre alte Sankt Augustiner gar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Da die Beamten außerdem Alkoholgeruch wahrnahmen, der Mann teilweise lallend sprach und schwankte, boten sie ihm einen freiwilligen Atemalkoholtest an. Dieser ergab einen Wert von über 2,3 Promille. Die Beamten brachten den 49-Jährigen daraufhin zu einer Polizeiwache, wo ihm eine Ärztin eine Blutprobe entnahm. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr. (Uhl) #riegelvor

