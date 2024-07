Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Alleinunfall mit zwei schwerverletzten Personen und brennendem Fahrzeug

Lohmar / L288 (ots)

Am 14.07.2024 um 01:02 Uhr meldete die Rettungsleitstelle der Polizei einen Verkehrsunfall mit Verletzten auf der L288 (Sülztalstraße) in Höhe der Scheiderhöhe. Nach ersten Ermittlungen vor Ort, befuhr ein 27jähriger Mann, in Begleitung einer 20jährigen Frau, beide aus Ruppichteroth, die Sülztalstraße (L288) aus Rösrath kommend, in Richtung Lohmar. Aus bisher unbekannter Ursache geriet der Fahrzeugführer mit seinem Pkw nach rechts ins Bankett, verlor dadurch die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte mit der Beifahrerseite gegen einen Baum. Das Fahrzeug fing sofort Feuer. Beherzte Ersthelfer konnten die beiden Insassen rechtzeitig aus dem Fahrzeug ziehen. Das Fahrzeug brannte aus. Beide Insassen wurden schwer verletzt und nach Erstversorgung durch die Rettungskräfte in Krankenhäuser gebracht. Die L288 musste während der Unfallaufnahme, die Aufräum- und Reinigungsarbeiten für ca. 3 Stunden in beide Richtungen gesperrt werden. Das ausgebrannte Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 4000 EUR geschätzt. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Unfallursache, werden durch das Verkehrskommissariat übernommen. (DS)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell