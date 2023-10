Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen/Brenz - Kreisverkehr war im Weg

Ulm (ots)

Am Samstagmittag, kurz vor 16 Uhr, fuhr ein 68-Jähriger von Hohenmemmingen in Richtung Bachhagel. Am Kreisverkehr, direkt an der Landesgrenze verlor er aus bisher nicht bekannten Gründen die Kontrolle über seinen VW Golf. Deshalb fuhr er zunächst über den Kreisverkehr und verließ die Fahrbahn danach wieder nach rechts. Dabei wurden zwei Verkehrszeichen im Wert von 250 EUR. An seinem Auto entstand ein Schaden in Höhe von 15.000 EUR. Der Fahrer wurde leicht verletzt, lehnte aber eine ärztliche Untersuchung ab.

+++++++++++++++++++ 1718372

Polizeiführer vom Dienst (WE) Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell