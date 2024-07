Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Brandgeschehen in Wohnhaus in Quierschied

Quierschied (ots)

Am 25.07.2024, gegen kurz vor 20:00 Uhr, wurde über die Berufsfeuerwehr Saarbrücken ein möglicher Brand in einem Wohnhaus in der Hochstraße in 66287 Quierschied gemeldet. Neben der Freiwilligen Feuerwehr Quierschied und dem Rettungsdienst begab sich ebenfalls die Polizei zur Örtlichkeit. Der Brand konnte durch die Feuerwehr zügig abgelöscht werden. Dieser konnte in der Küche des Einfamilienhauses lokalisiert werden. Ein Gebäudeschaden entstand nicht. Der 53-Jährige Bewohner wurde durch das Brandgeschehen leicht verletzt, konnte jedoch im Anschluss an die Löschmaßnahmen wieder in sein Anwesen zurückkehren. Für die Dauer des Einsatzes war eine Vollsperrung der Hochstraße notwendig. Die Brandursache ist bislang nicht geklärt und Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

