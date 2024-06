Polizei Mettmann

POL-ME: Mobile Toilettenkabine ausgebrannt - Velbert - 2406081

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In der Nacht auf Sonntag, 23. Juni 2024, setzten bislang unbekannte Täter in Velbert erneut eine mobile Toilettenkabine in Brand. Diese wurde vollständig zerstört. Die Polizei bittet um Hinweise.

Folgendes war nach ersten Ermittlungen geschehen:

Gegen 4:05 Uhr wurde die Polizei zu einem Brand einer mobilen Toilettenkabine an der Straße "Am Kostenberg" gerufen. Die Einsatzkräfte fanden gegenüber der Einmündung "Heidekamp" die brennende Kunststoffkabine vor. Den Einsatzkräfte der Polizei gelang es, den Brand mittels eines Feuerlöschers vollständig zu löschen.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren zur Klärung der Brandursache eingeleitet. Die Einsatzkräfte schätzen den Brandschaden auf einen niedrigen vierstelligen Betrag.

Die Polizei fragt:

Wer hat verdächtige Beobachtungen im Bereich "Am Kostenberg" gemacht oder kann andere Angaben zum Brandgeschehen tätigen? Hinweise nimmt die Polizei Velbert, Telefon 02051 / 946 - 6110, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell