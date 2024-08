Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0461 --Räuberduo dank Videoleitstelle festgenommen--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte. OT Bahnhofsvorstadt Zeit: 02.08.2024

Am Mittwoch raubten zwei junge Männer einen 69-Jährigen in der Bahnhofsvorstadt aus. Dank der Videoleitstelle konnten die beiden mutmaßlichen Täter in der Nacht zu Freitag identifiziert und festgenommen werden.

Das Duo schubste den 69 Jahre alten Mann nachts um 2.30 Uhr am Bahnhofsplatz zu Boden und raubte ihm die Geldbörse. Der Senior zog sich bei dem Angriff leichte Verletzungen zu und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Ein Mitarbeiter der Videoleitstelle der Polizei Bremen erkannte nun in der Nacht zu Freitag zeitversetzt beide Tatverdächtige im Bereich des Hauptbahnhofes wieder und ließ daraufhin Einsatzkräfte entsenden. Die Polizisten nahmen die beiden 24 und 27 Jahre alten somalischen und russischen Männer fest. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Sonderkommission Junge Räuber geführt.

Die Staatsanwaltschaft ordnete die Fortdauer der freiheitsentziehenden Maßnahmen an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell