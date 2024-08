POL-HB: Nr.: 0459 --Verkehrsunfall mit E-Scooter

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Vegesack, OT Grohn, Friedrich-Humbert-Straße Zeit: 30.07.24, 22.50 Uhr Die Bremer Polizei nahm am späten Dienstagabend einen Einbrecher in Grohn vorläufig fest. Der 32-Jährige war in einen Friseur-Salon eingestiegen und wenig später durch Einsatzkräfte gefasst worden. Der Täter warf eine Fensterscheibe des Haarstudios an der Friedrich-Humbert-Straße ein. Zeugen beobachteten den ...

