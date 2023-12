POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.12.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Bad Mergentheim: Lkw fährt nach Kollision davon

Die Seitenscheibe und der Außenspiegel eines Lkws gingen bei einem Unfall am Dienstagnachmittag bei Bad Mergentheim zu Bruch. Der Fahrer des Lasters war gegen 17 Uhr auf der Bundesstraße 290 von Herbsthausen in Richtung Bad Mergentheim unterwegs, als ein entgegenkommender Laster sein Gefährt an der Fahrerseite streifte und so die Schäden verursachte. Anstatt nach dem Zusammenstoß anzuhalten und sich um die Folgen des Unfalls zu kümmern, fuhr der Lenker des bislang unbekannten Fahrzeugs einfach davon. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachten konnten oder Angaben zum Verursacher machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

Boxberg: Außenspiegeln von PKW beschädigt - Zeugen gesucht

Am Dienstagvormittag wurde in Boxberg ein Ford Fiesta von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Wagen stand gegen 10.30 Uhr am rechten Fahrbahnrand der Poststraße. Ein Zeuge beobachtete, wie der Fahrer oder die Fahrerin eines silbernen Pkws, vermutlich ein Mercedes Kombi älteren Baujahrs, beim Vorbeifahren den Außenspiegel touchierte, dann aber unbeirrt weiterfuhr und in den Brauereiweg abbog. Der Fahrer des silbernen Pkws oder weitere Zeugen, die Angaben zu diesem machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

Wertheim: Auto beschädigt - Wer hat etwas gesehen?

Ein Opel Crossland X wurde am Dienstagmittag in Wertheim von einem unbekannten Autofahrer oder einer unbekannten Autofahrerin beschädigt. Der Wagen stand zwischen 13 Uhr und 13.45 Uhr auf einem Parkplatz am Mainplatz. In diesem Zeitraum wurde das Auto, vermutlich bei Ein- oder Ausparken eines anderen Verkehrsteilnehmers, beschädigt. Der Schaden am vorderen linken Kotflügel des Opels beläuft sich auf rund 5.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 entgegen.

A81/ Großrinderfeld: Unfälle auf der Autobahn

Sechs Personen wurden am Dienstagabend bei einem Unfall auf der Autobahn 81 bei Großrinderfeld verletzt. Ein 23-Jähriger fuhr gegen 21.20 Uhr in seinem 3er BMW auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Stuttgart. Vermutlich übersah er den auf der selben Spur vorausfahrenden Mercedes einer 32-Jährigen und fuhr der B-Klasse hinten auf. Der Mercedes wurde durch die Kollision nach links abgewiesen und kollidierte mit der Mittelleitplanke. Der BMW schleuderte nach rechts und blieb teils auf dem rechten Fahrstreifen teils auf dem Standstreifen stehen. Der 54-Jahre alte Fahrer einer hinter dem BMW herannahenden Mercedes A-Klasse konnte einen Zusammenstoß mit dem 3er ebenfalls nicht mehr verhindern und kollidierte mit diesem. Die 18 Jahre alte Beifahrerin im BMW, sowie alle fünf Insassen der B-Klasse im Alter zwischen sechs und 37 Jahren wurden leicht verletzt und von Rettungskräften behandelt. Die Fahrer des BMWs und der A-Klasse blieben unverletzt. An den drei Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von über 25.000 Euro. Für die Dauer Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten musste die Autobahn zeitweise gesperrt werden. Wegen des sich dadurch bildenden Rückstaus musste ein 60-Jähriger seinen Skoda abbremsen. Der dahinterfahrende 53-Jahre alte Lenker eines Opels bemerkte dies wohl zu spät und fuhr auf den Skoda auf. Bei dem Zusammenstoß erlitten der Opel-Fahrer und eine 22-Jährige, die als Mitfahrerin in dem Skoda saß, leichte Verletzungen. Sie wurden von Rettungskräften in Krankenhäuser gebracht. An den Fahrzeugen entstanden Schäden in Höhe von rund 13.000 Euro.

