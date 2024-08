Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0457 --Polizei stellt mutmaßliche Dealer--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Friedrich-Rauers-Straße Zeit: 30.07.2024, 16:50 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei Bremen nahmen am Dienstagnachmittag in der Bahnhofsvorstadt drei Männer im Alter von 31,32 und 33 Jahren vorläufig fest. Sie sind verdächtig, mit Drogen gehandelt zu haben.

Im Rahmen einer Schwerpunktmaßnahme aufgrund gezielter Ermittlungen und polizeilicher Erkenntnisse kontrollierten die Einsatzkräfte gegen 16:50 Uhr zwei Container des so genannten Akzeptanzraums in der Friedrich Rauers Straße. Dabei stellten sie unter anderem größere Mengen Heroin, Kokain, Crack und Crystal Meth sicher. Die Drogen waren teilweise in Verkaufseinheiten abgepackt. In Griffweite der drei Männer fanden die Polizisten außerdem diverse Waffen, wie Messer und Hämmer, außerdem wurden größere Mengen Bargeld sichergestellt. Die drei Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen und mit auf die Wache genommen. Die Staatsanwaltschaft Bremen erwirkte für alle drei Männer Haftbefehle und sie wurden in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell