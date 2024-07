Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0455 --Falsche Handwerker bestehlen Senioren--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Hemelingen/Osterholz, OT Hastedt/Tenever, Fährstraße/Sankt-Gotthard-Straße Zeit: 30.07.2024, 10:30 Uhr, 13 Uhr

Mehrere Trickdiebe verschafften sich in Hemelingen und Osterholz Zutritt zur Wohnung eines 89 Jahre alten Mannes und einer 93-Jährigen. Sie gaben sich als Handwerker aus und beklauten die Senioren. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 10:30 Uhr klingelte der vermeintliche Handwerker bei einer Wohnung in der Fährstraße und betrat unter dem Vorwand, die Heizung im Keller kontrollieren zu müssen, die Wohnung und schließlich den Keller. Anschließend begaben sich der Senior und der vermeintliche Handwerker hinter das Haus, weil der Unbekannte vorgab, etwas aus dem Lagerraum des 89-Jährigen kaufen zu wollen. Kurz danach brach er das Gespräch ab und verließ das Grundstück in unbekannte Richtung. Wenig später bemerkte der Senior, dass seine Geldkassette entwendet wurde. Der Täter soll ungefähr 35 Jahre alt, circa 1,60 Meter groß und von kräftiger Statur sein. Er trug graue Arbeitskleidung, ohne Aufschrift, und eine graue Schirmmütze. Zudem trug er einen geflochtenen Einkaufskorb mit sich.

Im Ortsteil Tenever kam eine 93 Jahre alte Frau gegen 13 Uhr vom Einkaufen zurück und wollte in ihre Wohnung in der Sankt-Gotthard-Straße. Als sie ihre Tür öffnen wollte, funktionierte dies nicht. Daraufhin kamen zwei Männer, die sich als vermeintliche Handwerker vorstellten und die Tür öffneten. Sie erklärten der Seniorin, dass sie aufgrund eines Wasserrohrbruches in der Nähe die Leitungen im Badezimmer und in der Küche überprüfen müssten. Anschließend ging das Duo in den Keller, kam kurze Zeit später wieder zurück und verließ anschließend die Wohnung. Am Abend bemerkte die 93-Jährige, dass ihr Schmuckkästchen gestohlen wurde. Einer der beiden Männer soll circa 40 Jahre alt und korpulent sein. Er trug einen beigefarbenen Anorak.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 362-3888 entgegen.

Die Polizei warnt eindrücklich davor, unbekannten Personen Zutritt zur Wohnung zu gestatten. Trickdiebe und Betrüger sind oft wortgewandt und ideenreich. Ziehen Sie Nachbarn oder Bekannte hinzu. Rufen Sie beim geringsten Zweifel den kostenlosen Notruf der Polizei unter 110 an. Weitere Tipps und Hinweise gibt es beim Präventionszentrum der Polizei Bremen unter 0421 362-19003, bzw. unter www.polizei.bremen.de oder www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell