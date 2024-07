Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0454 --Mann randaliert im Bus--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Obervieland, OT Kattenesch, Kattenturmer Heerstraße Zeit: 29.07.2024, 22:25 Uhr

Einsatzkräfte nahmen am Montagabend im Ortsteil Kattenesch einen 29 Jahre alten Mann vorläufig fest. Er hatte zuvor in einem Bus randaliert.

Etwa um 22:25 Uhr meldeten Zeugen dem Notruf der Polizei aus einem Bus, der in der Kattenturmer Heerstraße unterwegs war, dass ein Mann Fahrgäste anpöbeln und bedrohen würde. Die schnell eingetroffenen Einsatzkräfte aus Bremen mit Unterstützung aus Diepholz stellten kurz darauf den 29-Jährigen in der Nähe. Die Zeugen gaben an, dass er nachdem er mehrere Fahrgäste angepöbelt hatte, vom 55 Jahre alten Fahrer aufgefordert wurde, den Bus zu verlassen. Anschließend hätte er mit einer Flasche die Fahrertür eingeworfen. Der Fahrer wurde durch Glassplitter leicht verletzt. Bei der Festnahme verhielt sich der alkoholisierte 29-Jährige weiter aggressiv und beleidigte die Polizisten, so dass ihm schließlich Handschellen angelegt wurden. Anschließend nahmen sie ihn mit auf die Wache, wo sie Strafanzeigen, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Sachbeschädigung fertigten. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell