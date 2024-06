Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung PI Cloppenburg/Vechta für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis vom 31.05/01.06.2024

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Einbruch in Tennishalle

Bereits in der Nacht vom 30. auf den 31.05.2024 drangen bislang unbekannte Täter durch Einschlagen einer Scheibe in die Tennishalle des VfL Löningen an der Straße "Zum Tennispark" ein. Die Räumlichkeiten wurden nach Diebesgut gesucht. Hierbei entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 500 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432/803840 entgegen.

Essen - Einbruch in Wohnhaus

Ebenfalls in der Nacht vom 30. auf den 31.05.2024 kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Magorde Straße in Essen. Vermutlich gegen 03:00 Uhr wurde ein Fenster aufgebrochen und Bargeld aus dem Haus entwendet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen unter 05434/924700 entgegen.

Garrel - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag, 31.05.2024 gegen 22:00 Uhr befuhr ein 39-jähriger aus Ungarn öffentliche Straßen in Garrel obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem besteht der Verdacht, dass er seinen nicht versicherten PKW unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt hat.

Dementsprechend wurde eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Fahrzeugschlüssel wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten sichergestellt.

Lastrup - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 31.05.2024 gegen 18:00 Uhr kam es in Lastrup im Kreuzungsbereich "Von-Kleist-Straße / August-Hinrichs-Straße" zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrzeug und zwei 13-jährigen Fußgängerinnen. Eine der Fußgängerinnen wurde beim Überqueren der Straße von dem Fahrzeug erfasst und durch den folgenden Sturz leicht verletzt. Nach einem kurzen Gespräch entfernte sich die Fahrzeugführerin des weißen PKW, ohne Angaben ihrer Daten. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich unter 04472/932860 bei der Polizei Lastrup zu melden.

Emstek - Verfolgungsfahrt mit Verkehrsunfall und zwei leicht verletzten Personen Am 31.05.2024 gegen 23:50 Uhr beabsichtigt eine Funkstreifenwagenbesatzung in Cloppenburg, Osterstraße, die Verkehrskontrolle eines PKW, welcher zuvor aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit aufgefallen war. Der 20-jährige Fahrzeugführer aus Emstek ignoriert die Anhaltesignale und entfernt sich mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Emstek. Dabei überfährt er im Bereich der B72, Abfahrt Emstek-West ein Verkehrszeichen. Im weiteren Verlauf kommt er in Emstek, Halener Straße / An der Brake von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem Zaun und dahinter befindlichen massiven Mauerwerk.

Hierdurch werden der Fahrzeugführer sowie sein 29-jähriger Beifahrer aus Emstek leicht verletzt. Der 20-jährige ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und steht unter dem Einfluss von Alkohol. Ein Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,23 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde veranlasst.

Insgesamt muss von einer Schadenshöhe im niedrigen fünfstelligen Bereich ausgegangen werden.

