Cloppenburg/Vechta (ots) - Emstek - Brand eines Stalls Am Donnerstag, den 31.05.24, gegen 14:50 Uhr, kam es in der Garther Straße aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Schwelbrand auf dem Dach eines Schweinestalls. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Die Feuerwehren Emstek und Cloppenburg waren mit insgesamt 10 Fahrzeugen vor Ort. Durch den Brand wurden weder Mensch noch Tier verletzt. Am Gebäude entstand ...

mehr