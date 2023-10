FW-BO: Feuerwehr löscht brennenden PKW in Parkhaus an der Alten Wittener Straße

Feuerwehr Bochum

Am Sonntagabend gegen 21.10 Uhr musste die Feuerwehr Bochum zu einem Parkhaus an der Alten Wittener Straße ausrücken, dort brannte in der zweiten Ebene ein PKW in voller Ausdehnung. Die Einsatzkräfte der Hauptfeuerwache konnten den Brand schnell mit einem Strahlrohr durch einen Trupp unter Atemschutz ablöschen. Dennoch wurden durch die starke Wärmeentwicklung Teile der Glasfassade des Parkhauses zerstört. Nach rund einer Stunde waren die Löscharbeiten beendet und die Einsatzstelle wurde der Polizei zur Ermittlung der Brandursache übergeben.

Bereits am Nachmittag war es in unmittelbarer Nähe des Parkhauses zu einem Brand gekommen. Gegen 14.35 Uhr hatte der Inhalt eines Großcontainers unter der Brücke der Wittener Straße gebrannt. Das Feuer konnte von der Besatzung eines Löschfahrzeuges schnell gelöscht werden.

