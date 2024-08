POL-HB: Nr.: 0462 --Kontrollen und Drogenfunde

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte. OT Bahnhofsvorstadt Zeit: 02.08.2024 Am Mittwoch raubten zwei junge Männer einen 69-Jährigen in der Bahnhofsvorstadt aus. Dank der Videoleitstelle konnten die beiden mutmaßlichen Täter in der Nacht zu Freitag identifiziert und festgenommen werden. Das Duo schubste den 69 Jahre alten Mann nachts um 2.30 Uhr am Bahnhofsplatz zu ...

mehr