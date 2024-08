Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0465 --Tatverdächtige gestellt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Hemelingen, OT Sebaldsbrück, Hinter dem Rennplatz Zeit: 02.08.2024, 11:20 Uhr

Nachdem zunächst unbekannte Täter am Freitagmorgen in die Wohnung einer 86 Jahre alten Frau in Sebaldsbrück eingedrungen waren, stellten Einsatzkräfte drei Frauen und einen Mann in einem Kleintransporter.

Gegen 11:20 Uhr klingelten drei Frauen an der Tür der Seniorin in der Straße Hinter dem Rennplatz. Als die 86-Jährige die Tür öffnete, schubsten sie die Frauen mit ihrem Rollator zurück in die Wohnung und gingen mit hinein. Erst als die Seniorin laut um Hilfe rief und ein aufmerksamer Nachbar hinzukam, flüchtete das Trio. Der 47-Jährige ging ihnen hinterher und beobachtete, wie sie in einen Kleintransporter stiegen. Er merkte sich das Nummernschild und alarmierte die Polizei. Einsatzkräfte stoppten den Kleintransporter in der Östlichen Vorstadt. Darin saßen drei Frauen und ein Mann im Alter von 44, 62, 64 und 25 Jahren. Die Polizisten stellten die Personalien fest und fertigten eine entsprechende Strafanzeige. Die 86 Jahre alte Frau wurde nicht verletzt. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Die Polizei lobt das Verhalten des 47 Jahre alten Nachbarn. Oftmals passieren Straftaten in sehr kurzer Zeit. Ohne eine genaue Täterbeschreibung werden die Ermittlungen sehr schwierig. Zeugenaussagen haben schon sehr oft zur Überführung von Tatverdächtigen geführt, wie auch in diesem Fall durch den Hinweis auf das Nummernschild.

