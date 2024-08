Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) - 40-Jährige Frau wird vermisst, Polizei bittet um Mithilfe

VS-Villingen (ots)

Die Polizei sucht derzeit eine 40-jährige Frau Anna M. aus VS-Villingen, die seit dem 12.08.2024 vermisst wird. Ihren weißen Mercedes hatte sie vor einigen Tagen auf einem Waldparkplatz "Brogen" an der K 5752 nahe der Stadt Königsfeld im Schwarzwald abgestellt. Man fand ihn dort am 19.08.2024. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Person sich in einer hilfsbedürftigen Lage befindet. Die bisherigen polizeilichen Ermittlungen blieben erfolglos.

Personenbeschreibung:

Heller Teint, schlank, lange dunkle Haare, braune Augen

Anna M. ist sehr gut zu Fuß.

Die Vermisstenfahndung inklusive Bilder wurden zentral unter folgendem Link veröffentlicht:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/koenigsfeld-im-schwarzwald-vermisstenfahndung/

Wer hat die Frau im Laufe der letzten Woche im Bereich Königsfeld gesehen? Hinweise nimmt die Polizei Villingen unter 07721 6010 entgegen.

