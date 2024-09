Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240909.1 Preetz: Polizei ermittelt nach gefährlicher Körperverletzung

Preetz (ots)

Sonntagnachmittag kam es im Preetzer Harderpark zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein 57-Jähriger erlitt eine Schnittverletzung. Die Polizei nahm den 54 Jahre alten Tatverdächtigen am Abend vorläufig fest.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand gerieten die beiden miteinander bekannten Männer am Nachmittag im Park in Streit. Der 54-Jährige habe dann den Park verlassen und sei gegen 17:30 Uhr mit einem Messer wiedergekommen. Mit diesem habe er dem 57-Jährigen eine Schnittverletzung am Oberkörper zugefügt und sei anschließend geflüchtet. Der Verletzte kam zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

Polizeikräfte nahmen den Tatverdächtigen gegen 20:45 Uhr in seiner Preetzer Wohnung widerstandslos vorläufig fest. Bei der durch einen Richter angeordneten Wohnungsdurchsuchung stellten sie neben einer kleineren Cannabis-Plantage mehrere Schreckschusswaffen und ein Messer sicher. Einen freiwilligen Atemalkoholtest lehnte der Mann ab. Ein Polizeiarzt entnahm anschließend eine Blutprobe zur Bestimmung des Wertes.

Nach erkennungsdienstlicher Behandlung durch die Kriminalpolizei kam er mangels Haftgründen in der Nacht von Sonntag von Montag wieder auf freien Fuß. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

Matthias Arends

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell