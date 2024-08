HZA-F: Tag des Zolls 2024 in Darmstadt Ein Tag voller Erlebnisse: Der Zoll lädt nach Darmstadt ein

Frankfurt am Main (ots) - Am Freitag, den 19.07.2024, bleibt das Zollamt Frankfurt am Main - Höchst wegen einer innerbetrieblichen Veranstaltung geschlossen. Zollabfertigungen können an diesem Tag am Zollamt Frankfurt am Main- Osthafen durchgeführt werden: Zollamt Osthafen Wächtersbacher Strasse 83 60386 Frankfurt am Main Telefon: 069 - 48008 - 0 E-Mail: ...

