Hauptzollamt Frankfurt am Main

HZA-F: Eintägige Schließung des Zollamtes Frankfurt am Main - Höchst -

Frankfurt am Main (ots)

Am Freitag, den 19.07.2024, bleibt das Zollamt Frankfurt am Main - Höchst wegen einer innerbetrieblichen Veranstaltung geschlossen.

Zollabfertigungen können an diesem Tag am Zollamt Frankfurt am Main- Osthafen durchgeführt werden:

Zollamt Osthafen

Wächtersbacher Strasse 83 60386 Frankfurt am Main

Telefon: 069 - 48008 - 0

E-Mail: poststelle.za-osthafen@zoll.bund.de

Hiervon ausgenommen sind Postsendungen und Sendungen, die sich bereits in an-derweitiger Zollverwahrung befinden. Diese können ab dem 22.07.2024 wieder beim ZA Höchst abgefertigt werden.

Dringende Kfz-Steuer-Angelegenheiten können bei jedem anderen Zollamt wie z. B. Osthafen, Wiesbaden und Oberursel erledigt werden.

