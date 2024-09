POL-KI: 240907.3 Kiel: Nachtrag zu ots "Polizei begleitete Versammlung" (Folgemeldung zu 240907.1)

Kiel (ots) - Ab Samstagmittag nahmen rund 1000 Personen an einer Versammlung in Kiel teil. Die Polizei begleitete den Aufzug, der von der Innenstadt nach Gaarden führte, und musste diesen aufgrund des Einsatzes von Pyrotechnik und des Werfens von Farbeiern mehrfach stoppen. Rund 1000 Menschen versammelten sich ab etwa 12 Uhr am Bootshafen. Die Polizei untersagte zunächst den Start des Aufzugs, da Teilnehmerinnen und ...

