POL-WES: Kamp-Lintfort - Mann zeigt in schamverletzender Weise

Budberg (ots) - Am frühen Freitagmorgen (2. August) brachen Unbekannte in einen Discounter auf der Rheinberger Straße ein und entwendeten Waren. Um kurz nach 3 Uhr meldeten Zeugen eine Alarmauslösung an dem Discounter. Bei Eintreffen der Polizei konnte eine beschädigte Eingangstür (Schiebetür) festgestellt werden. Der Discounter wurde daraufhin umstellt und durchsucht. Täter konnten in dem Ladenlokal nicht ...

