Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240916.2 Kiel: Betrunkener verursacht Unfall mit hohem Sachschaden

Kiel (ots)

Samstagnachmittag kam es auf einem Tankstellengelände an der Bundesstraße 76 in Fahrtrichtung Plön zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Auto prallte ungebremst gegen das Gebäude. Die Insassen flüchteten zunächst zu Fuß, wurden aber kurz darauf gestellt. Der Fahrer war deutlich alkoholisiert und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Gegen 16:15 Uhr verließ der 45 Jahre alte Fahrer eines VW Passat die Bundesstraße, um auf ein Tankstellengelände am Konrad-Adenauer-Damm zu gelangen. Hierbei fuhr er nach Zeugenangaben ungebremst gegen eine Wand des Gebäudes. Der Fahrer und seine 34 und 42 Jahre alten Beifahrer flüchteten im Anschluss zu Fuß. Eine Streifenwagenbesatzung des 2. Reviers traf den Verursacher im Rahmen der Fahndung kurz darauf in der Nähe an und nahm ihn vorläufig fest. Die beiden Beifahrer beobachteten offenbar die Festnahme und kehrten daraufhin eigenständig zur Tankstelle zurück.

Der zweifelsfrei identifizierte Fahrer war deutlich alkoholisiert, so dass eine Polizeiärztin eine Blutprobe zur Bestimmung des Wertes entnahm. Ein Atemalkoholtest war bei ihm nicht möglich. Die Werte der freiwilligen Atemalkoholtests seiner Beifahrer betrugen 1,1 beziehungsweise 2,29 Promille. Eine Fahrerlaubnis besaß der 45-Jährige nicht. Er kam nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen und Anzeigenaufnahme wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis wieder auf freien Fuß.

Offensichtliche Verletzungen erlitt keiner der drei Insassen. Eine ärztliche Behandlung lehnte das Trio ab. Auch andere Personen, die sich zum Unfallzeitpunkt auf dem Tankstellengelände aufhielten, blieben unverletzt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf geschätzte 50.000 Euro.

Matthias Arends

