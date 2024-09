Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240917.1 Kiel: Betäubungsmittel und Bargeld beschlagnahmt

Kiel (ots)

Bei einer Wohnungsdurchsuchung stellten Polizeikräfte der Bezirkskriminalinspektion Kiel diverse Betäubungsmittel und Bargeld in viertstelliger Höhe sicher. Das Kommissariat 17 der Kieler Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens durchsuchten Kräfte der BKI Kiel die Wohnung einer 22-jährigen Kielerin, die verdächtigt wird, mit unterschiedlichen Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge gehandelt zu haben. Bei der Durchsuchung fanden die Beamtinnen und Beamten in der Wohnung ca. 100 g Kokain, 500 Tabletten Ecstasy, 100 g Ketamin, 500 g Cannabis, 50 g MDMA und 1000 g Amphetamin sowie mehrere Konsumeinheiten LSD und 6.000 EUR Bargeld auf. Die Betäubungsmittel und das Bargeld stellten die Einsatzkräfte sicher. Die Tatverdächtige befand sich zum Zeitpunkt der Durchsuchung in ihrer Wohnung. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde sie entlassen.

Das Kommissariat 17 der Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und die Tatverdächtige wird sich in einem Strafverfahren für den Besitz und Handel mit Betäubungsmitteln verantworten müssen.

Stephanie Lage

