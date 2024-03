Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Grundausbildung - Stufe B 2024 - der Freiwilligen Feuerwehr

Der nächste Schritt ist getan...

hieß es am Samstag, den 23.03.2023 für die 18 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, nachdem sie sowohl die theoretische, als auch die praktische Prüfung für die - Stufe B - der Grundausbildung erfolgreich abgelegt haben.

Mit dem Abschluss der - Stufe B - wurde der nächste Stein gelegt, um weitere Ausbildungen in der Freiwilligen Feuerwehr Iserlohn durchführen zu können. In dem 81 stündigen Lehrgang, der ausschließlich an Wochenenden durchgeführt wurde, haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmern Wissen aus den Bereichen Grundtätigkeiten im Löscheinsatz, Schlauchmanagement, Brandsicherheitswachdienst, Grundtätigkeiten und Durchführung von Rettung und Selbstrettung, sowie aus der Brand- und Löschlehre vermittelt bekommen. Zudem wurden auch die Themenbereiche Vegetationsbrandbekämpfung, Verhalten bei Verkehrsunfällen, sowie die Atemschutzüberwachung behandelt.

Der leitende Ausbilder der - Stufe B - Brandoberinspektor Dennis Schmoll und sein 24 köpfiges Ausbilderteam zeigten sich mit den Leistungen der Teilnehmer sehr zufrieden, wovon sich am Abschlusstag auch die vierköpfige Prüfungskommission überzeugen konnte.

Ein großer Dank geht hierbei sowohl von der Ausbildungsleitung, als auch von der Prüfungskommission an die Ausbilder und an die Teilnehmer, die gleicher Maßen ihre Freizeit in die Ausbildung investiert und diese zu einem Erfolg gemacht haben.

Die - Stufe B 2024 - haben erfolgreich absolviert:

Löschgruppe 11 Stadtmitte:

Dara Carina Baumann

Löschgruppe 13 Bremke:

Erik Hirsch Mika Alexander Maruhn Christoph Stachon

Löschgruppe 21 Letmathe:

Marcel Göckeler

Löschgruppe 22 Lössel:

Felix Geitmann

Löschgruppe 23 Oestrich:

Lukas Mühlenkord

Löschgruppe 24 Untergrüne:

Lieas Dean Syre

Löschgruppe 32 Drüpplingsen:

Tina Harwig Marcel Karnath

Löschgruppe 33 Hennen:

Leonie Henke Joel Janthur Joost Janthur

Löschgruppe 34 Leckingsen:

Vassili Kotolas

Jugendfeuerwehr:

Dino Kürschner Fabian Michalski Angelina Wagner

Sondereinheit Rettungshunde Ortungstechnik: Laura Schneider

