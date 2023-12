POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Beschuldigter in einem Ermittlungsverfahren trägt Schlüssel bei sich +++ Herkunft der Schlüssel unklar +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots) - Bislang unbekannte Personen sind am Donnerstag, 30. November 2023, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Harpstedt eingebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen. In der Zeit von 11:00 bis 16:15 Uhr wurde eine Hintertür des Gebäudes in der Straße "Amtsfreiheit" aufgebrochen. Die Wohnung im Erdgeschoss wurde nach Wertgegenständen ...

