Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in ein Mehrfamilienhaus +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Personen sind am Donnerstag, 30. November 2023, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Harpstedt eingebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

In der Zeit von 11:00 bis 16:15 Uhr wurde eine Hintertür des Gebäudes in der Straße "Amtsfreiheit" aufgebrochen. Die Wohnung im Erdgeschoss wurde nach Wertgegenständen durchwühlt. Ob dabei auch etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Wer im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen in der Nähe des Tatortes gesehen hat, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

