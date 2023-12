Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Diebstahl bzw. Raub durch falsche Polizeibeamte im Stadtgebiet +++ Warnung der Polizei

Delmenhorst (ots)

Im Stadtgebiet von Delmenhorst sind in der jüngsten Vergangenheit falsche Polizeibeamte aktiv gewesen, die möglicherweise sogar schon bei der ersten Kontaktaufnahme persönlich vorstellig werden und vorab keinen telefonischen Kontakt suchen. Die Polizei warnt vor dieser Vorgehensweise und bittet um Hinweise von Zeugen.

Am Dienstag, 28. November 2023, gegen 20:00 Uhr, klingelten drei unbekannte Männer an der Tür einer älteren Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Deichhorster Straße. Sie gaben sich gegenüber der Frau als Polizeibeamte aus, die dringend mit der Frau sprechen müssten. Zu dritt verwickelten sie die Frau in Gespräche, täuschten Geschäftigkeit vor und nahmen schließlich eine Schatulle mit Schmuck an sich. Die Wohnung verließen die Männer gegen ungefähr 22:00 Uhr. Sie verhielten sich nach Angaben der Frau während des Aufenthalts in der Wohnung freundlich und anständig. Erst nachdem die Männer entgegen der Ankündigung, die Schatulle zurückbringen zu wollen, nicht zurückkehrten, verständigte die Frau die Polizei.

Angaben zu den drei angeblichen Beamten waren ihr grob möglich:

- ungefähr 25 - 35 Jahre alt - dunkle Haare - sprachen akzentfreies Deutsch

Am Donnerstag, 30. November 2023, gegen 20:15 Uhr, gab es einen weiteren Vorfall im Stadtgebiet. Hier klingelte ein Mann an der Haustür eines älteren Ehepaares in der Letterhausstraße. Auch er gab sich ihnen gegenüber als Polizeibeamter aus und schilderte einen Sachverhalt, der üblicherweise bei der Begehung mittels Telefonanruf vorgetragen wird. Demnach sei es in der Nähe zu einem Überfall gekommen und er müsse nun Wertsachen in Verwahrung nehmen. Sie ließen ihn in die Wohnung, blieben aber skeptisch. Deshalb forderte der angebliche Polizeibeamte sie auf, mit dem Festnetz den polizeilichen Notruf zu wählen. Den ausgehenden Anruf hatte er vermutlich vorab manipuliert, so dass ihnen von einer angeblichen "Leitstelle" die Wahrheit des Einsatzes bestätigt wurde. Letztendlich nahm der Mann Gegenstände im Wert von mehreren tausend Euro an sich und entfernte sich gegen 20:45 Uhr aus dem Haus.

Er wurde beschrieben als:

- ca. 180 cm groß - schlanke Statur - sehr kurze, schwarze Haare - sprach akzentfreies Deutsch - trug weder Bart noch Brille - Kopfhörer in den Ohren - komplett in schwarz gekleidet - mit schwarzen Handschuhen

Zeugen, die entsprechende Personen gesehen und weitere Hinweise zu deren Identität geben können, werden gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei in Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

Die Polizei bittet außerdem darum,

- keine Personen in Wohnungen zu lassen - sich Dienstausweise von Polizeibeamten zeigen zu lassen - im Zweifel die Tür schließen und die Personen außerhalb der Wohnung/des Hauses warten zu lassen - die Polizei anrufen und dabei das eigene Telefon zur Hand zu nehmen, auf ggf. bereits laufende Gespräche zu achten und diese beenden und dann eigenständig zu wählen - keinerlei Angaben zu persönlichen Verhältnissen oder finanziellen Situationen zu machen

Im Anhang befinden sich Informationen zum Dienstausweis der Polizei, der in Niedersachsen seit Mai 2021 verwendet wird. Jede Polizeibeamtin und jeder Polizeibeamte kann sich mit diesem Dokument ausweisen.

