Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg a. d. Bergstraße/Rhein-Neckar-Kreis: Kartoffelsalat verursacht Unfall

Hirschberg a. d. Bergstraße (ots)

Am Sonntag um kurz vor 17 Uhr verursachte auf dem Autobahnzubringer in Richtung Frankfurt eine Schüssel Kartoffelsalat einen Unfall mit Sachschaden. Eine 62-jährige Autofahrerin bemerkte im Kurvenbereich, dass auf der Rücksitzbank eine mit Kartoffelsalat gefüllte Schüssel umkippte. Um Schlimmeres zu verhindern, drehte sich die Frau um und griff nach der Schüssel. Hierbei verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit der Leitplanke. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Die 62-Jährige wurde vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht, blieb aber glücklicherweise unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell