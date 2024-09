POL-WHV: Nötigung im Straßenverkehr auf der B 437 und Zeugenaufruf

Wilhelmshaven (ots) - Am 02.09.2024 ereignete sich in der Beethovenstraße in Höhe der Regerstraße gegen 12:15 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem eine Pkw-Fahrerin infolge Unachtsamkeit beim Rückwärtsfahren mit einer hinter ihr befindlichen Radfahrerin zusammenstieß. Diese stürzte, habe sich nach Abgaben der ...

mehr