Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in der Beethovenstraße in Wilhelmshaven - Polizei sucht Fahrerin eines Pedelecs und Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am 02.09.2024 ereignete sich in der Beethovenstraße in Höhe der Regerstraße gegen 12:15 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem eine Pkw-Fahrerin infolge Unachtsamkeit beim Rückwärtsfahren mit einer hinter ihr befindlichen Radfahrerin zusammenstieß. Diese stürzte, habe sich nach Abgaben der Fahrzeugführerin leicht verletzt und fuhr anschließend weiter.

Für die weitere Sachverhaltsklärung bittet die Wilhelmshavener Polizei die bislang unbekannte Fahrerin eines rosafarbenen Pedelecs, an dem der Spiegel defekt sein soll, um Kontaktaufnahme mit der Wilhelmshavener Polizei unter der Rufnummer 04421 942-0.

Zeugen, die Hinweise zu der unbekannten Fahrradfahrerin werden ebenfalls um Kontaktaufnahme gebeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell