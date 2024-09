POL-WHV: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Pedelec-Fahrer

Wilhelmshaven (ots) - Am 05.09.2024 kam es im Zeitraum von 18:40 Uhr und 18:50 Uhr auf dem Parkplatz in der Ernst-Barlach-Straße 22 zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte einen orangefarbenen Pkw Hyundai rechtsseitig am Heck und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden ...

