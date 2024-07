Bundeskriminalamt

BKA: Pressekonferenz zu sexuellem Missbrauch von Kindern und Jugendlichen // Einladung für Medienvertreterinnen und -vertreter

Bundesinnenministerin Nancy Faeser, BKA-Vizepräsidentin Martina Link und die Unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs Kerstin Claus stellen das Bundeslagebild Sexualdelikte zum Nachteil von Kindern und Jugendlichen 2023 vor

die Fall- und Opferzahlen bei sexuellen Missbrauchshandlungen zum Nachteil von Kindern und Jugendlichen haben in den vergangenen Jahren ebenso wie die Straftaten im Zusammenhang mit kinder- und jugendpor- nografischen Inhalten immer wieder neue Höchstwerte erreicht. Dem Tatmittel "Internet" kommt dabei eine wachsende Bedeutung zu. Wie sich die Lage im Phänomenbereich der Sexualdelikte zum Nachteil von Kindern und Jugendlichen darstellt und welche aktuellen Entwicklungen verzeichnet werden, stellen Bundesinnenministerin Nancy Faeser, BKA-Vizepräsidentin Martina Link und die Unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs (UBSKM) Kerstin Claus in einer gemeinsamen Pressekonferenz vor. Das Bundeskriminalamt veröffentlicht an diesem Tag das "Bundeslagebild Sexualdelikte zum Nachteil von Kindern und Jugendlichen 2023".

Gerne laden wir Sie zu diesem Termin ein: Zeit: 8. Juli 2024 Einlass: 8:00 Uhr Beginn der Pressekonferenz: 9:30 Uhr Ort: Bundeskriminalamt Wiesbaden (W3), George-Marshall-Str. 20, 65197 Wiesbaden

Im Anschluss an die Pressekonferenz haben Sie die Möglichkeit, von Ermittlerinnen und Ermittlern Einblicke in die Arbeitsweise des zuständigen Fachbereichs zu erhalten.

Anmeldung für Medienvertreterinnen und Medienvertreter: Bitte akkreditieren Sie sich unter Angabe von Vor- und Zunamen, Geburtstag und -ort sowie dem vertretenen Medium bis Donnerstag, 4. Juli 2024, 14:00 Uhr, per E-Mail bei der Pressestelle des Bundeskriminalamtes unter: pressestelle@bka.bund.de.

Bitte geben Sie uns Bescheid, wenn Sie mit einem Ü-Wagen anreisen. Parkplätze stehen im begrenzten Umfang zur Verfügung. Mitarbeitende des BKA-Sicherungsdienstes werden Ihnen an der Liegenschaft W3 die Parkplätze zuweisen. Fahren Sie dazu zunächst bis zum Haupteingang an der George-Marshall-Str. 20 vor. Anmeldeschluss ist am Donnerstag, 4. Juli 2024, um 14:00 Uhr. Eine spätere Akkreditierung ist leider nicht möglich.

