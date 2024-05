Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Bei einem Hausbrand wurden drei Bewohner verletzt

Enzkreis Straubenhardt (ots)

Drei Bewohner eines Einfamilienhauses in der Tannwaldstraße, im Ortsteil Langenalb, wurden am Sonntag Morgen, gg. 06.00 Uhr, bei einem Brand verletzt. Ein Bewohner musste aufgrund seinen schweren Brandverletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden. Die beiden anderen Bewohner wurden leichter verletzt und mittels Rettungsfahrzeugen in örtliche Krankenhäuser transportiert. Die Löscharbeiten waren gg. 07.00 Uhr beendet. Am Gebäude entstand ein Schaden von ca. 500.000 EURO; das Haus ist unbewohnbar. Neben zwei Notarztbesatzungen und drei RTW waren auch Helfer vor Ort und die Feuerwehr im Einsatz. Die Feuerwehren aus Straubenhardt, Neuenbürg und Pforzheim entsandten insgesamt 11 Fahrzeuge mit 60 Kräften. Die Polizei Neuenbürg war mit einer Funkstreifebesatzung vor Ort. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Harald Huber

Führungs- und Lagezentrum

