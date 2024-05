Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ermittlungen eingeleitet

Eisenach (ots)

Mehrere Veranstaltungen studentischer Verbindungen wurden am zurückliegenden Wochenende polizeilich betreut. Im Rahmen eines Aufzuges im Bereich "An der Göpelskuppe" wurden Ermittlungsverfahren wegen eines Körperverletzungsdeliktes sowie wegen des Verwendens von Symbolen verfassungsfeindlicher Organisationen gegen Teilnehmer der Veranstaltung eingeleitet. An dem Umzug nahmen in der Spitze ungefähr 350 Personen teil. (jd)

