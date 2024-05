Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Körperverletzung

Eisenach (ots)

Am zurückliegenden Wochenende kam es auf dem Nordplatz zu verbalen Streitigkeiten mehrerer männlicher Personen (syrisch). In der weiteren Folge gipfelte der Streit in eine körperliche Auseinandersetzung, in welcher offenbar unter anderem Zaunlatten zum Einsatz kamen. Mindestens zwei Personen wurden dadurch leicht verletzt. Neben Beamten der Polizeiinspektion Eisenach, kamen unter anderem Kräfte des Inspektionsdienstes Gotha sowie der Bereitschaftspolizei Thüringen zum Einsatz. Zeugen zum Sachverhalt sowie mögliche weitere Geschädigte werden gebeten sich mit der Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0134501/2024) in Verbindung zu setzen. (jd)

