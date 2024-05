Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zutritt verschafft- Zeugensuche

Hörsel (Landkreis Gotha) (ots)

In der Zeit zwischen dem 23. Mai, 20.30 Uhr und dem 24. Mai, 08.30 Uhr begaben sich ein oder mehrere Unbekannte widerrechtlich auf ein Grundstück in der Pfarrgasse. In der weiteren Folge verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zutritt zu einem zu dem Einfamilienhaus gehörigen Keller und entwendeten anschließend ein E-Bike im Wert von circa 10.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0133165/2024) entgegen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell