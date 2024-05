LPI-GTH: Fahrrad aus Keller gestohlen - Zeugen gesucht

Eisenach (Wartburgkreis) (ots) - Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte gestern, zwischen 08.10 Uhr und 09.30 Uhr, auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Straße 'Neue Wiese' in Hötzelsroda, einen grauen Toyota Corolla. Der Toyota parkte auf Höhe des Haupteingangs, in der vierten Reihe. Der Verursacher entfernte sich pflichtwidrig vom Unfallort. Der Schaden am Corolla wird auf 3.000 Euro geschätzt. ...

