Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfallflucht

Gotha (ots)

Am Samstag, den 25.05.2024 in der Zeit von 07:00 Uhr bis 07:30 Uhr ereignete sich in Gotha, Bürgeraue 2, auf dem Parkplatz des dortigen Verbrauchermarktes eine Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eine weißen/mattgrauen Seat Leon ST parkte seinen PKW rechts neben dem Haupteingang, ordnungemäß in einer Parklücke. Als er wieder zu seinem Fahrzeug kam, stellte er fest, dass die Fahrertür und die hintere linke Tür beschäigt wurde. Der Schaden beläuft sich auf ca. 3.000,- Euro. Die Polizei Gotha sucht Zeugen unter der Bezugnummer: 0133887 (as)

