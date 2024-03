LPI-EF: 11.000 Euro Schaden

Sömmerda (ots) - Dienstagvormittag hatte es ein Randalierer auf den Beifahrerspiegel eines Opels abgesehen. Der Unbekannte hatte sich dem Auto, welches in der Mainzer Straße in Sömmerda geparkt war, genähert und sich an dem Spiegel zu schaffen gemacht. Dadurch beschädigte er die automatische Steuerungsfunktion derart, dass diese zerstört wurde. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Anschließend floh ...

